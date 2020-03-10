إخضاع كافة مسافري الباخرة الإيطالية إلى الحجر الصحي الذاتي

أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء، انه تم إخضاع كافة ركاب الباخرة القادمة من ايطاليا التي تقلّ على متنها 268 مسافرا إلى الحجر الصحي الذاتي.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم إحداث تطبيقة إلكترونية تخوّل لأي شخص قدم إلى تونس من أي دولة حول العالم، الإجابة على استمارة تمكنه من متابعة وضعيته الصحية عن بعد.

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