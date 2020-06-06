إخفاء مراسلة من رئيس لجنة بالبرلمان الليبي بطبرق: مجلس الشعب يُوضّح

أصدر مجلس نواب الشعب اليوم السبت، توضيحا تبعا لما تمّ تداوله بخصوص تعمّد إخفاء مراسلة من رئيس لجنة بالبرلمان الليبي بطبرق.

وأكد رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب أن مراسلة وردت مُوجّهة لرئيس مجلس نواب الشّعب صادرة عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان الليبي لزيارة مجلس نواب الشعب، وكان ورودها بغير القنوات الرسميّة مما تطلّب مراجعة وزارة الشؤون الخارجيّة للتحقق من صحّتها.

وقد ورد ردُّ وزارة الشؤون الخارجية بعد أن تمّت برمجة لقاء مباشر بين راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وعڤيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وهو اللقاء المباشر الذي تمّ في 8 فيفري 2020 بالعاصمة الأردنية عمّان ووجّهت له فيه الدعوة لزيارة تونس وأن يكون مرفوقا بالوفد الذي يرتئيه وأبدى قبول الدعوة ممّا أعطى أولويّة لزيارة رئيس البرلمان الليبي أولاًّ ولكن أزمة كورونا أربكت كلّ تلك المواعيد، وفق نص البيان.

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