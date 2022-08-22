إخلاء المنتزه الحضري رقادة

تم صباح يوم الإثنين 22 أوت 2022، تنفيذ قرار الإخلاء الصادر بتاريخ 15 أوت 2022 والمتعلق باخلاء العقار الدولي « منتزه رقادة » الكائن بمنطقة رقادة بمعتمدية القيروان الجنوبية من شاغله عمر النقازي دون وجه شرعي على مساحة حوالي 6.5 هكتارا موضوع الرسم العقاري عدد 33778 القيروان .

وأعلنت ولاية القيروان على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن ذلك تمّ بإشراف معتمد القيروان الجنوبية رضا المحمدي وبحضور المكلف العام بنزاعات الدولة وممثلي عن أملاك الدولة والولاية وعدل منفذ والمصالح الأمنية المختصة .

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