إخماد حريق جبل الناظور بغار الملح

نجح أعوان الحماية المدنية ببنزرت وبمساندة من قوات الجيش الوطني في إخماد حريق هائل اندلع في جبل الناظور بغار الملح.

وقد استدعى إطفاء الحريق استنفار ما يزيد عن 10 آليات تابعة لمصالح الحماية المدنية ودائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت، إلى جانب باقي الإطارات البشرية الميدانية.

وأتت النيران على حوالي 5 هكتارات من أشجار البندق.

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