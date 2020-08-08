إخماد حريق جبل الناظور بغار الملح

اخر تحديث : 08/08/2020

حريق في جبل غار الملح

نجح أعوان الحماية المدنية ببنزرت وبمساندة من قوات الجيش الوطني في إخماد حريق هائل اندلع في جبل الناظور بغار الملح.
وقد استدعى إطفاء الحريق استنفار ما يزيد عن 10 آليات تابعة لمصالح الحماية المدنية ودائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت، إلى جانب باقي الإطارات البشرية الميدانية.
وأتت النيران على حوالي 5 هكتارات من أشجار البندق.


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