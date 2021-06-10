إدارة الأمن الوطني: شاب سيدي حسين كان في حالة سكر وجرّد نفسه من ملابسه

أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، بيانا توضيحيا على خلفية تداول فيديو يوثق اعتداء أمنيين على شاب كان مجردا من ملابسه في سيدي حسين.

وأشار البيان، إلى أنه على إثر قيام دورية أمنية بالتمشيط، تم رصد نفر في حالة سكر مطبق محدثا الهرج والتشويش بالطريق العام يتلفظ بكلمات نابية، وبتوجه الدورية المذكورة قصد التحري معه دخل المعني في حالة هيجان وقام بتجريد نفسه كليا من ملابسه، أين تمت محاولة السيطرة عليه نظرا للحالة الهستيرية التي كان عليها.

وأبرز البيان بأنه على إثر الواقعة قامت الإدارة العامة للأمن الوطني بفتح بحث على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني بخصوص حيثيات مقطع الفيديو.

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