إدارة الحرس الوطني تُحذّر من صفحات مشبوهة تنشر أخبارا زائفة ضدها

أعلن المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني عبر صفحته الرسمسة على فايسبوك اليوم الثلاثاء، أنّ الإدارة العامـة للحرس الوطني، لاحظت منذ فتــرة نشر بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المعلومات الزائفة مــن دون معرفــة بصحتهــا أو درايــة بجديتهــا، بهدف التضليـل وتشويه المؤسسة الأمنيّــــة والإساءة لقياداتهــا ومحاولة ضرب معنويات أفرادهـــا، كما عاينت نشر تلك الأكاذيـب من قبل صفحـات مشبوهة.

واكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه لا أساس لما يقع تداوله من أخبار كاذبة تستهدف قياداتها وتدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراءها، داعية للاقتصار في تلقي الأخبار على المصادر الرسمية والموثوقــة.

كما اكدت مواصلة العمل على نفس النهج وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

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