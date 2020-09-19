إدارة الصحة ببنزرت لمخالطي مصابي كورونا: أخذ العينات لا تهم سوى الحاملين للأعراض

أصدرت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت مساء اليوم السبت، بلاغا توضيحيا في إطار متابعة جائحة كورونا و تبعا لاخر توصيات وزارة الصحة حول الاشخاص المعنيين بتحليل RT_PCR .

وأكدت الوزارة ما يلي:

-يجرى تحليل PCR لدى كل شخص مشتبه باصابته بالمرض و حامل لاعراض المرض

-كما تجرى التحاليل لكل مهني صحة خالط شخص مصاب بفيروس كورونا

-بالنسبة لمخالطي الحالات الايجابية فان اخذ العينات لاتهم سوى الحاملين لأعراض المرض

-كل مخالطي الحالات الايحابية مطالبون باحترام الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما سواء كانوا حاملين للأعراض أو بدون أعراض.

كلمات البحث :بنزرت;عينات;كورونا;مصاب