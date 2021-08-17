إدارة الغابات: القبض على أشخاص بشبهة افتعال الحرائق وعقوبتهم قد تصل للسجن لـ20 عاما

أعلن رئيس مصلحة الغابات بالإدارة العامة للغابات زهير بن سالم في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021، أنه تم القبض في عدة مناطق من الجمهورية على أشخاص بشبهة افتعال الحرائق على غرار منطقة كسرى بولاية سليانة.

وكشف المتحدث بأنه تم ملاحظة نشوب حرائق في مناطق نائية ومناطق صعبة التضاريس مما طرح فرضية افتعال هذه الحرائق، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 87 حريقا خلال الفترة المتراوحة بين 23 جويلية الماضي ويوم أمس 16 أوت 2021.

وأفاد المتحدث أن العقوبات تتراوح بين الخطايا المالية المتفاوتة ومدة سجن تصل إلى 20 سنة وكذلك الإعدام في صورة تسجيل خسائر بشرية.

وذكر بن سالم أنه تم السيطرة حاليا على جميع الحرائق باستثناء بعض الجيوب في فرنانة من ولاية جندوبة.

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