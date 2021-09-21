إدارة القضاء العسكري: مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدّده

أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيان لها أنه حضر عشية اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، المحامي سيف الدين مخلوف على خلفية استنطاق المتهم نضال السعودي في ما يعرف بقضية « واقعة المطار » راغبا في نيابة هذا الأخير والحال أنه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في القضية نفسها.
وبينت إدارة القضاء العسكري بأن مخلوف تولى برواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.
وبينت الوكالة بأنه اعتبارا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل أروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم ، وبالنظر لصفة المعني بالأمر كمحام فقد تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة الذي أذن بفتح بحث قضائي ضده لدى قلم التحقيق العسكري وفق مقتضيات القانون.
وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنه نظرا لحالة التلبس قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن بالنظر للأفعال التي اقترفها المعني بالأمر.
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