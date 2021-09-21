إدارة القضاء العسكري: مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدّده

أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيان لها أنه حضر عشية اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، المحامي سيف الدين مخلوف على خلفية استنطاق المتهم نضال السعودي في ما يعرف بقضية « واقعة المطار » راغبا في نيابة هذا الأخير والحال أنه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في القضية نفسها.

وبينت إدارة القضاء العسكري بأن مخلوف تولى برواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.

وبينت الوكالة بأنه اعتبارا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل أروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم ، وبالنظر لصفة المعني بالأمر كمحام فقد تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة الذي أذن بفتح بحث قضائي ضده لدى قلم التحقيق العسكري وفق مقتضيات القانون.

وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنه نظرا لحالة التلبس قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن بالنظر للأفعال التي اقترفها المعني بالأمر.

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