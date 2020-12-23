إدارة حرس المرور تُحذّر من ضباب كثيف بهذه الطرقات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية:

- بالطّريق السّيّارة أ03 من الكلم 00 مستوى تونس إلى الكلم 120 مستوى محوّل بوسالم.

- بالطّريق السّيارة أ01 من الكلم 143 مستوى محوّل مساكن إلى الكلم 189 مستوى محوّل اللّجم.

ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطّريق إلى التّعديل في السّرعة وأخذ جميع الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافات الأمان والتّقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التّنقّل.

يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71960448 أو 71963512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193 المجّاني.

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