إدراج التلقيح ضدّ التهاب الكبد الفيروسي صنف «أ» في الرزنامة الوطنيّة للتلقيح

أُعطيت يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، بمركز رعاية صحّة الأم والطفل بحيّ الزهور بالعاصمة بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي إشارة الانطلاق في إدراج التلقيح ضدّ التهاب الكبد الفيروسي صنف « أ » في الرزنامة الوطنيّة للتلقيح بكامل مراكز الرعاية الصحيّة الأساسيّة بصفة مجانيّة بإسناد جرعة واحدة من اللقاح لجميع الأطفال الرضّع في سنّ اثنى عشر شهرا (12 شهرا).

يُذكر أنّه سبق أن تمّ إدراج هذا اللّقاح في رزنامة التلقيح المدرسي لفائدة تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي بداية من سنة 2018.

ويأتي هذا دعما للأنشطة الصحيّة الوقائيّة الهادفة إلى حماية الأطفال والأجيال القادمة من خطر الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

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