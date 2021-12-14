إدراج الخط العربي في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

اخر تحديث : 14/12/2021

إدراج الخط العربي في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

أدرجت اليونسكو اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، الخط العربي في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
وقد شاركت في الملف 16 دولة عربية هي : المملكة العربية السعودية (المنسقة) وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومصر والعراق والكويت والأردن ولبنان والبحرين والكويت وعمان والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وتوجه المدير العام للمعهد الوطني للتراث بالتهاني لكل الخبراء من مختلف الدول العربية المشاركة في الملف وخاصة الخبير التونسي الباحث عماد صولة الذي ساهم مساهمة فعالة في كل مراحل إعداد الملف، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الشؤون الثقافية.
وأضاف البلاغ، بأنه بهذا العنصر الجديد تكون تونس قد سجلت العناصر الثقافية التالية: خزف سجنان و النخلة والكسكسي والشرافية بقرقنة » .


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