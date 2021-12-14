إدراج الخط العربي في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

أدرجت اليونسكو اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، الخط العربي في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وقد شاركت في الملف 16 دولة عربية هي : المملكة العربية السعودية (المنسقة) وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومصر والعراق والكويت والأردن ولبنان والبحرين والكويت وعمان والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وتوجه المدير العام للمعهد الوطني للتراث بالتهاني لكل الخبراء من مختلف الدول العربية المشاركة في الملف وخاصة الخبير التونسي الباحث عماد صولة الذي ساهم مساهمة فعالة في كل مراحل إعداد الملف، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الشؤون الثقافية.

وأضاف البلاغ، بأنه بهذا العنصر الجديد تكون تونس قد سجلت العناصر الثقافية التالية: خزف سجنان و النخلة والكسكسي والشرافية بقرقنة » .

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