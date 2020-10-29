إذاعة المشكاة: مولود إعلامي جديد

ينضاف إلى الساحة الإعلامية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، الموافق للمولد النبوي الشريف، مولود إعلامي جديد من رحاب جامع الزيتونة المعمور .

إذاعة « المشكاة » نور على نور، وهي إذاعة واب تبث من مقر مشيخة جامع الزيتونة المعمور، وهي إذاعة تعليمية بالأساس.

وبينت الإعلامية مليكة قسّام في تصريح لـtunisien.tn بأنه تم اختيار موعد انطلاق بث الإذاعة خلال المولد النبوي كي تملأ « المشكاة » الفراغ الاحتفالي الذي نشهده اليوم في ظل عدم وجود احتفالات بالمولد النبوي نظرا لخصوصية الوضع الصحي.

وبينت قسّام بأن الإذاعة ستكون صوتا لمشيخة التعليم الزيتوني وستبث برامج تعليمية من القرآن والسنة والفقه سيُأثثها أساتذة التعليم الزيتوني.

ومن المنتظر أن تبث الإذاعة من الساعة 10.00 إلى الساعة 12.00 قصيدة البردة لتنقل الأجواء الاحتفالية بمناسبة مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلّم.

الموقع الرسمي للإذاعة: https://bit.ly/37YkjIC

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