إرتفاع أسعار الكراس المدرسي المدعم بين 27 و30 بالمائة

تم تعديل أسعار الكراس المدرسي المرقم المدعم بالنسبة للعودة المدرسية 2020-2021 بنسب تتراوح بين 27 و30 بالمائة منذ غرة جويلية 2020 بهدف الضغط على تكاليف الدعم نحو اعتماد الأسعار الحقيقية، وفق معطيات تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من عدد من المصالح الوزارية.

أما أسعار الكراس غير المدعم (الرفيع وشبه الرفيع) فقد تم الضغط عليها بضبط هوامش الربح عند التوزيع بمقتضى مقرر لوزير التجارة بتاريخ 30 جويلية 2020 باعتماد هامش ربح عند الجملة بنسبة 15 بالمائة وهامش الربح عند التفصيل بنسبة 20 بالمائة .

يُشار إلى أنه بعد دخول قرار تحديد هوامش الربح المذكورة أظهرت المعاينات الميدانية لعدد من المكتبات بولايات إقليم تونس تسجيل انخفاض بين 12 و20 بالمائة بالنسبة لأسعار بيع الكراس المدرسي غير المدعم وبخصوص أسعار بقية المستلزمات فقد حافظت أسعار أغلبها على نفس مستويات السنة الفارطة باستثناء ارتفاع أسعار بعض المستلزمات الأخرى بين 3 و14 بالمائة على غرار (أوراق التصوير، ألوان مائية، اللوحة المدرسية/اللصق/ السكوتش…) مقارنة مع السنة الفارطة .

كلمات البحث :أسعار;الكراس المدرسي