إرتفاع عدد المصابين بكورونا في مؤتمر إتحاد الشغل إلى 11 شخصا

كشفت مصادر طبية اليوم السبت، عن ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا من بين النقابيين المشاركين في أشغال المجلس الوطني لاتحاد الشغل الذي انعقد مؤخرا بالحمامات وعلى امتداد 3 أيام.

وبلغ عدد الإصابات 11 حالة تعود لنقابيين من بنعروس وقفصة و القصرين وسيدي بوزيد في انتظار صدور نتيجة تحليل 200 عينة متبقية .

جدير بالذكر بأن عددا من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتواجدون حاليا بالحجر الصحي الإجباري، منهم الأمين العام نور الدين الطبوبي الذي صدرت نتائج تحليله سلبية.

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