إرجاء القيام بفريضة الحج إلى السنة القادمة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه تقرّر إرجاء القيام بفريضة الحج إلى السنة القادمة ، تأييدا بذلك لقرار وزارة الحج والعمــرة بالمملـكة العربية السـعـودية بتـاريخ 12 جـوان 2021، والـذي سيتم بموجبه الاقتصـار على إقـامة حـجّ هذا العـام 1442هـ/2021م عــلى أعــداد مـحـدودة جـدا من المقــيمــين داخـل الممـلكة.

واعتبرت الوزارة بأن القرار مؤسّس على اعتبارات ومعطيات صحيّة أضفت الوجاهة عليه من الجانب الشّـرعي القائم على حفظ النفس البشريّة التي هي من أهمّ مقاصد الشريعة الإسلاميّة.

وذكّرت الوزارة بأن التواجد بالقائمات النهائية للموسم القادم يرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحج عند فتح باب الترشّح وعند توفر الشروط التي ستنصّ عليها المذكرة التوجيهية المنظمة له عند صدورها في إبّانه .

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