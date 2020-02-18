إرساء بواخر تركية بميناء حلق الوادي: وزارة الدفاع تُوضّح

أصدرت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، بلاغا توضيحيا على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بخصوص إرساء بواخر تركية بالميناء التجاري بحلق الوادي.

وأكدت الوزارة أن تونس هي منطقة عبور كغيرها من الدول وأنّ هذه البواخر تابعة لبلدان أعضاء بمنظمة حلف الشمال الأطلسي وهي إيطاليا وكندا واليونان وتركيا وذلك في إطار إرساء روتيني ولاعتبارات لوجستيّة.

وقد تحصّلت هذه البواخر على ترخيص مسبق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها للإرساء خلال الفترة من 17 إلى 21 فيفري 2020 بالميناء المذكور.

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