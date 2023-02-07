إرسال مساعدات وفريق من الحماية المدنية لتركيا وسوريا



تولى وزير الداخلية رفقة وزراء الدفاع الوطني والشؤون الإجتماعية والصحة الإشراف على إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بشحنتين من المواد الغذائية والأغطية والأدوية بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض متكون من ضباط وأطباء وأعوان مسعفين مجهزين بمعدات متطورة للبحث والإنقاذ وفقا للمعايير الدولية فضلا عن فريق أنياب للبحث عن المفقودين وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض بكافة معداتها وفريق طبي من وزارة الصحة .

ةذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن الوحدة المختصة للحماية المدنية تم تصنيفها خلال شهر جوان الفارط ضمن الصنف المتوسط حسب معايير الهيئة الاستشارية العليا للبحث والانقاذ التابعة للأمم المتحدة.

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