إزالة فتحات تعمد مواطنون إحداثها على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين سكرة والمطار

قامت مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بأريانة يوم الأربعاء 24 أوت 2022 ، بإزالة فتحات تعمد بعض المواطنين إحداثها على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين سكرة والمطار.

وتم بالتنسيق مع السلط المحلية التنبيه على متساكني الجهة للكف عن مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تمس من سلامـة المرور وأن تحدث عرقلة وخطر لحركة الجولان.

وأكدت وزارة التجهيز والإسكان بالمناسبة ضرورة المحافظة على الملك العمومي للطرقات ونظافة الطرقات المرقمة ومحيطها وعدم إلقاء فواضل البناء والأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات، وبعدم إقامة البناءات أو العلامات الإشهارية دون ترخيص أو تركيز تجهيـزات أو عوائق أو حفـر من شأنها أن تلحق أضررا بالطرقات وبسلامة المــرور أو تحد من الرؤية لمستعملي الطريق، كما تؤكد على ضرورة المحافظة على نظافة الطرقات وبعدم تصريف الميـاه المستعملة أو سكب الزيـوت أو المواد التي تتسبب في الإخلال بوظيفة الطريق والانزلاق والحوادث.

وذكّرت وزارة التجهيز والإسكان أنها قامت بتكليف أعوان محلّفين في مختلف ولايات الجمهورية لضبط وتسجيل كل أنواع المخالفات والاعتداءات التي يمكن تسجيلها للحد من الاستغلال غير القانوني للطرقات المرقمة.

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