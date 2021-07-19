إسبانيا تمنح تونس مكثّفات أكسجين وآلات تنفس ومعدات طبية متنوّعة

حلّت، صباح اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، مكثّفات أكسجين وآلات تنفس ومعدات طبية متنوّعة ممنوحة من مملكة إسبانيا لفائدة تونس لدعم جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وتوجهت رئاسة الجمهورية بالشكر والامتنان لمملكة إسبانيا على هذه المبادرة التي تُترجم عمق علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين.

وقد حضر مراسم تسلّم هذه التجهيزات كلّ من نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وغييرمو أرديزون غارسيا، سفير مملكة إسبانيا بتونس، وممثلين عن بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس.

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