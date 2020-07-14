إستئناف نشاط المسابح و الحمّامات الفردية

أعلن الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنه تقرر استئناف النشاط بالمسابح والحمامات الفردية المتواجدة بصفة استثنائية بمراكز المعالجة بمياه البحر ومراكز المعالجة بالمياه العذبة ومحطات الإستشفاء بالمياه المعدنية التي تم الترخيص لها باستئناف نشاطها تدريجيا منذ 6 جويلية الجاري.

وأشار الديوان إلى أن استئناف النشاط بالمسابح والحمامات الفردية بالفضاءات المذكورة سيكون طبقا لشروط حفظ الصحة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بهذه الفضاءات.

وستتولى مصالح المراقبة بالديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه، متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة للفنيين والتصدي لكل المخالفين، وفق البلاغ ذاته.

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