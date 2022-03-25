إستراتيجية تنمية قطاع الفلاحة تهدف لتركيز مناطق بيولوجية بمختلف جهات البلاد

أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة صباح يوم الخميس 24 مارس 2022، رفقة ثلّة من السفراء على افتتاح الدّورة 12 للصالون الدولي للفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية » BIO EXPO 2022 » الذّي تنظّمه الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية والأقسام الجهوية للفلاحة البيولوجية التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون بين شركة المعارض والتظاهرات الدولية IFE Tunisia خلال الفترة الممتدة من يوم 24 مارس إلى غاية 26 مارس 2022 بمقر منظمة الأعراف UTICA بحي الخضراء.

وأفاد الوزير بأنّ الرؤية الوطنية للنهوض بقطاع الفلاحة البيولوجية في تونس في أفق 2030، تؤكد على تطوير نمط عيش مستدام وعادل مرتكز على الفلاحة البيولوجية من خلال وضع تمشي من قبل الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بالتعاون مع مختلف المتدخلين في القطاع، يرتكز على أربعة أسس وهي حماية الصحة و الحفاظ على المحيط و ضمان العدالة بين مختلف حلقات سلاسل القيمة إضافة إلى تحسين المردودية الاقتصادية للمشاريع البيولوجية .

وبيّن أنّ الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الفلاحة البيولوجية بتونس ترمي إلى تركيز مناطق بيولوجية بمختلف جهات البلاد حتى تكون بديلا لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني عبر تثمين مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار السياحة و الثقافة و التراث و الصناعات التقليدية .

وقد شهد قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس تطورا هاما في السنوات الأخيرة ،حيث إحتلت تونس المرتبة الأولى إفريقيا بمساحات بيولوجية مصادق عليها بلغت 335 ألف هك سنة 2020 و إحتلت تونس المرتبة الأولى عالميا على مستوى مساحات الزياتين البيولوجية وفاق عدد المتدخلين البيولوجيين 7200 متدخل (منتجين، محولين،مصدرين …) . كما إرتفعت الصادرات البيولوجية التونسية إلى ما يزيد عن 85 ألف طن بعائدات ناهزت 712 مليون دينار.

كما حصلت تونس على الإعتراف المتبادل مع كل من الإتحاد الأوروبي والفدرالية السويسرية والمملكة المتحدة كبلد مصدر للمنتجات البيولوجية في تيسير الولوج إلى هذه الأسواق و إحتلال المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا.

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