إسقاط قائمات النهضة وقلب تونس في الانتخابات التشريعية لسنة 2019

أصدرت الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة، أمس الثلاثاء 05 جويلية 2022، أحكاما ابتدائية بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس، في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن القضية موضوع نظر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة تتعلق بمسألة « اللوبيينغ » والتمويل الأجنبي للحزبين المذكورين.

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