إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان التربية والعلم

منح رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الخميس، خلال موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان التربية والعلم، عملا بمجلة الأوسمة، لعدد من المسؤولين بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي اعترافا لهم بما بذلوه لإعلاء قيم العلم والمعرفة في تونس ولما بذلوه على مدى مسيرتهم العلمية والمهنية.

وأحرز

الصنف الثاني

محمد الميلي : مدير عام الامتحانات بوزارة التربية

الجيلاني اللملومي: مدير عام التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الصنف الثالث

محمد الهاشمي الوزير : مدير عام معهد باستور

رشاد بن يونس: رئيس جامعة قفصة

شريف المعايطي: مدير المدرسة الابتدائية على البلهوان بباجة

الصنف الرابع

عادل دخيل : مدير عام مركز التكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية

حياة بن صالح حرم عياد: المديرة العامة للتفقدية الادارية والمالية بوزارة التربية

نرجس بن لمين بن سعود: مديرة المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية بمنوبة

عبد المطلب الودرني: مدير مخبر بحث بجامعة قابس

نعيمة السبلاوي : مديرة مدرسة الفرصة الثانية بوزارة التربية