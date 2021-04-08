إسناد رخصة ترويج إستثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح مخابر جونسون اند جونسون

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من إنتشار فيروس كورونا الجديد في تونس تم بتاريخ 8 أفريل 2021 إسناد رخصة ترويج إستثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح Janssen Covid-19 Vaccine لمخابر Janssen Cilag-Belgique .

وقد تم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم الملف المقدم من هذا المخبر من قبل فريق من الخبراء التابعين للمركز الوطني لليقظة الدوائية والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية إلى جانب خبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية..)

وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع في إجراءات التزوّد بهذا اللقاح عن طريق منظومة COVAX و CDC Africa.

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