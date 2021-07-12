إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة للقاح من مخابر Sinopharm

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إسناد رخصة ترويج إستثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح مخابر جونسون اند جونسون أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللا ...

وزارة الصحة تسند رخصة ترويج استثنائية للقاح مخابر سينوفاك أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة ل ...

وزارة الصحة تسند رخصة ترويج استثنائية للقاح فايزر في السوق التونسية أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة ل ...

تونس تُرخّص لترويج لقاح «سبوتنيك» أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي ...