إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة للقاح من مخابر Sinopharm

اخر تحديث : 12/07/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة للقاح من مخابر Sinopharm

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا، تم بتاريخ 12 جويلية 2021 إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح ضد الكورونا لمخابر Sinopharm .
وتمّ إسناد رخصة الترويج بعد تقييم الملف من قبل اللجنة المختصّة في مجال علم الفيروسات وعلم السموميات واللجنة الفنية للإختصاصات الصيدلانية.


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