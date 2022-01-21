إشعاران جديدان بخصوص شبهة تعرض طفلين للحقن

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن مندوب حماية الطفولة بسوسة تلقى أمس الخميس 20 جانفي 2022 إشعارا بخصوص شبهة تعرض تلميذ بمدرسة ابتدائية بمساكن من مواليد 2012 للحقن بحقنة مجهولة من قبل امرأة جاري البحث في شأنها لدى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بسوسة الجنوبية.

وتم بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية إجراء التساخير الطبية اللازمة و التأكد من استقرار حالته الصحية و تعهيد الأخصائية النفسانية بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة بمتابعة حالته النفسية.

وقد تعهد مندوب حماية الطفولة بسوسة بالاستماع إلي الطفل المعنيّ و متابعة وضعيّته.

كما تلقى مندوب حماية الطفولة بالمهديّة أمس الخميس 20 جانفي 2022، إشعارا بشبهة تعرض تلميذة من مواليد 2011 بمنطقة سلقطة من معتمدية قصور الساف للحقن وباشرت المصالح الأمنية البحث في الموضوع على الفور.

وقد تعهد مندوب حماية الطفولة بالمهدية بهذا الاشعار و تولى الاستماع للبنت المعنية واتخاذ التدابير الضرورية لمتابعة حالتها النفسيّة وضمان مصلحتها الفضلى.

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