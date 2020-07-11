إصابات بكورونا على متن باخرة Casanova: وزارة الصحة تدعو الركاب لملازمة الحجر

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت، أنه على إثر إشعار السلطات الفرنسية عن طريق شركة Corsica Linea بتسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد في صفوف عدد من طاقم الباخرة Danielle Casanova التي قامت بتأمين سفرات بين ميناء حلق الوادي وميناء مرسيليا خلال الفترة الممتدة بين 01 و10 جويلية 2020، فعلى كل الركاب الذين سافروا على متن هذه الباخرة:

- ملازمة الحجر الصحي الذاتي بمقر الإقامة واحترام قواعد حفظ الصحة.

- في صورة ظهور أعراض الاصابة بفيروس كوفيد-19، الرجاء الاتصال بأرقام الإسعاف الطبي الاستعجالي.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمصالح المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

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