إصابات كورونا تتجاوز الـ200 ألف في تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد إصابات فيروس كورونا في تونس ارتفع إلى حدود يوم 25 جانفي 2021، إلى 200662 وذلك بعد تسجيل 2026 إصابة جديدة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 2255 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 148995 شخصا.

ويُقيم حاليا2183 مصابا بفيروس كورونا، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 420 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 157 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

كلمات البحث :إصابات;تونس;كورونا