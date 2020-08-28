إصابة ثانية بكورونا في صفوف مؤتمري المجلس الوطني لإتحاد الشغل

أعلنت مصادر مطلعة مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة ثانية في صفوف المؤتمرين المشاركين في أشغال المجلس الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، في انتظار صدور بقية التحاليل المخبرية للمشاركين يوم غدٍ السبت.

يُشار إلى أن نتيجة التحليل المخبري الثاني الذي تم إجراؤه لنقابي يعمل بمصنع اكتشفت فيه عشرات الإصابات بكورونا في بن عروس وحضر مؤتمر المنظمة الشغيلة، تبيّن أمس أنها ايجابية.

وقد قررت الجهات الصحية بنابل اليوم أن يدخل أكثر من 700 شخص ممن واكبوا أشغال المجلس الوطني للإتحاد في حجر صحي ذاتي لمدة 3 أيام بداية من اليوم.

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