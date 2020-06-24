إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 23 جوان 2020، تمّ إجراء 648 تحليلا مخبريا من بينها 04 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 68104.

وقد تم تسجيل 05 تحاليل إيجابية، من بينها 01 حالة إصابة جديدة محلية (مخالط لحالة مؤكدة تم تسجيلها سابقا)، و04 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1160 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1023 حالة شفاء و50 حالة وفاة و87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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