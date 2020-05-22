إصابة جديدة مستوردة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 21 ماي 2020، تمّ إجراء 1585 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 279 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 307 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 169 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 118 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 120 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 592 تحليلا)، من بينها 45 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 45308.

وقد تم تسجيل 18 تحليلا إيجابيا، 17 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1046 حالة موزعة كالآتي: 883 حالة شفاء و47 حالة وفاة و116 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات.

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