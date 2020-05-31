إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه بتاريخ 30 ماي 2020، تمّ إجراء 710 تحليلا مخبريا من بينها 18 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 51881.

وقد تم تسجيل 5 تحاليل إيجابية، 04 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1077 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 960 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و69 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات.

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