إصابة رئيس بلدية الحامة بكورونا

أصيب رئيس بلديّة الحامة ناصف الناجح منذ يومين، بفيروس كورونا وهو موجود حاليا بالحجر الصحي في منزله وتحت مراقبة الفرق الطبيّة بالجهة .

وكان رئيس البلدية قد أكد في تصريح له يوم أمس الخميس، أن الوضع في الجهة آيل إلى الاستقرار بعد تسجيل تراجع الإصابات بكورونا، مشيرا إلى تماثل عدد من المصابين إلى الشفاء ومغادرتهم مركز الإيواء.

كما أشار المتحدث إلى أن الحامة سجلت 13 حالة وفاة ولكن الوضع تحت السيطرة.

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