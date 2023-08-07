إصابة شاب في انفجار لغم بجبل المغيلة

أسفر انفجار لغم أرضي، صباح اليوم الإثنين 07 اوت 2023 ، بعمق جبل مغيلة من الجهة المطلة على معتمدية سبيطلة في ولاية القصرين، عن بتر اليد اليمنى لشاب عشريني وإصابته بجروح متفاوتة الخطورة في وجهه وساقيه، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.

وأوضح الشعباني في تصريح للإذاعة الوطنية أنّه سيتم حاليا اخضاع الشاب المصاب الى فحوصات استعجالية وإلى عملية جراحية استعجالية واصفا حالته الصحية بالحرجة.

من جهته، أفاد معتمد سبيطلة حاتم الرياحي أن الشاب المذكور أصيب صباح اليوم إثر انفجار لغم أرضي عليه بينما كان يجمع الإكليل في منطقة « الكدية الصفراء » من جهة الغابة السوداء .

وأشار المتحدث للمصدر ذاته، إلى أنه تم في البداية تحويل المصاب، وهو تلميذ أصيل منطقة مغيلة التابعة لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي يوزيد، الى المستشفى المحلي بسبيطلة ومنه الى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.

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