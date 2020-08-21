إصابة محلية جديدة بكورونا في القيروان



أعلنت الادارة الجهوية للصحة بالقيروان أنه بتاريخ 20 أوت 2020 تم تسجيل اصابة جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد، وذلك من مجموع 176 عينة وردت نتائجها .

وسيُصبح بذلك عدد الاصابات المسجلة منذ تاريخ 31 جويلية 2020 الى حد اليوم 96 اصابة ( 6 اصابات وافدة و 90 حالة عدوى محلية).

وكانت الادارة الجهوية للصحة بالقيروان قد أكدت سابقا، أن ما أُشيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن تلف 100 عينة لتحليل كوفيد 19 لا أساس له من الصحة وان مخبر التحاليل بمستشفى ابن الجزار بصدد انجاز التحاليل على العينات المذكورة سلفا.

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