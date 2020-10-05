إصابة مستشار لرئيس الحكومة وأحد الموظفين بالقصبة بكورونا

أعلن المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سليم التيساوي في تصريح على إذاعة ديوان أف أم صباح اليوم الاثنين، أن كافة مستشاري رئيس الحكومة وموظفي رئاسة الحكومة خضعوا لتحليل مخبري لتقصي امكانية اصابتهم بكوفيد19، وتبين إصابة أحد المستشارين وأحد الموظفين الاداريين بالفيروس وهم يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وبين المتحدث بأن رئيس الحكومة هشام المشيشي خضع أول أمس لتحليل مخبري لتقصي امكانية اصابته بكوفيد19، وكانت نتيجة التحليل سلبية.

وكشف التيساوي بأن المستشارين أجروا كافة التحاليل من باب الاحتياط وتوقيا من امكانية وقوع عدوى داخل مؤسسة رئاسة الحكومة بالقصبة.

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