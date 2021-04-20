إصابة مواطن في انفجار لغم أرضي بالشعانبي

انفجر اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، لغم أرضي على مواطن يبلغ من العمر 59 سنة أثناء تواجده في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين لرعي الأغنام و جمع قليل من الاكليل ما تسبب في إصابته على مستوى الساق.

وقد تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي العلاج اللازم.

وكشف المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن المواطن الذي أصيب بترت ساقه اليمنى وأجريت له عملية جراحية وحالته الصحية خطيرة جدا وهو الان في قسم الانعاش في المستشفى الجهوي وله 10 أبناء وحالته الاجتماعية صعبة.

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