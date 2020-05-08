إصابة واحدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أنه بتاريخ 06 ماي 2020، تم إجراء 412 تحليلا مخبريا، من بينها 46 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 25957 تحليلا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 13 تحليلا إيجابيا، 12 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وحالة إصابة واحدة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1026 حالة مؤكدة من بينها 600 حالة شفاء و44 حالة وفاة و382 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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