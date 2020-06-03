إصابة وافدة بكورونا وحالة وفاة و965 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 02 جوان 2020، تمّ إجراء 287 تحليلا مخبريا من بينها 04 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 53161.

وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية، 02 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و01 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 965 حالة شفاء و49 حالة وفاة (تم تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب مسجل سابقا) و73 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

كلمات البحث :حالة شفاء;كورونا;وفاة