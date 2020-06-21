إصابة جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه بتاريخ 20 جوان 2020، تمّ إجراء 1530 تحليلا مخبريا من بينها 05 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 67045.

وقد تم تسجيل 04 تحاليل إيجابية، من بينها 01 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، و03 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1157 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1020 حالة شفاء و50 حالة وفاة و87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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