إصابة وزير التجهيز ومدير ديوانه بفيروس كورونا

ثبتت إصابة وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ ومدير ديوانه بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج تحليلهما إيجابية.

وقد حال ذالك دون إشراف الوزير على افتتاح مؤتمر الإسكان العربي السادس الذي انطلقت فعالياته اليوم.

يُشار إلى أن الدوخ هو ثاني وزير في حكومة هشام المشيشي يُصاب بفيروس كورونا بعد وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي.

وكان رئيس الحكومة قد كلّف مساء الأحد، كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة بعد إعفاءه لمصطفى العروي من مهامه.

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