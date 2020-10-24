إصابة 73 إطارا مسجديا بفيروس كورونا

اخر تحديث : 24/10/2020

وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم

أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم خلال إشرافه على فعاليات النّدوة المولدية الدوليّة في دورتها 48 بالقيروان صباح اليوم السبت 24 أكتوبر 2020، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الإطارات المسجدية بلغ إلى حدود يوم أمس الجمعة، 73 إصابة .
وقال الوزير إنه إذا تواصل الأمر سيتم الاضطرار إلى غلق عدد من الجوامع بسبب عدم القدرة على تعويض المصابين خاصة وأنهم سيدخلون في فترة الحجر الصحي، داعيا المصلين إلى اليقظة و العمل على جلب سجادتهم واحترام البروتوكولات الصحية والالتزام بالتباعد الجسدي.
وشدد أحمد عظوم على أن تعليق صلاة الجمعة ليس قرارا عبثيا بل هدفه تأمين المصلين.


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