إصابتان جديدتان بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 22 ماي 2020، تمّ إجراء 1320 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 104 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 331 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 141 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 129 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 100 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 509 تحليلا)، من بينها 39 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 46628.

وقد تم تسجيل 6 تحاليل إيجابية، 4 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و02 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1048 حالة موزعة كالآتي: 903 حالة شفاء و47 حالة وفاة و98 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات.

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