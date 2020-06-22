إصابتان جديدتان وافدتان بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 21 جوان 2020، تمّ إجراء 189 تحليلا مخبريا من بينها 01 تحليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 67234.

وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية، من بينها 02 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، و01 تحليل إيجابي لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1159 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1020 حالة شفاء و50 حالة وفاة و89 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا