إصابتان جديدتان وافدتان بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأحد 5 جويلية 2020، أنه بتاريخ 04 جويلية 2020، تمّ إجراء 1213 تحليلا مخبريا من بينها 15 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 72902.

وقد تم تسجيل 12 تحليلا إيجابيا من بينها 02 حالات إصابة جديدة وافدة و10 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1188 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1048 حالة شفاء و50 حالة وفاة و90 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة إصابة حاليا بالمستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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