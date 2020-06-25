إصدار بروتوكول لفائدة مستغلي الطائرات و المطارات ومسدي الخدمات الجوية

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لاستئناف التدريجي لنشاط النقل الجوي التجاري من وإلى المطارات التونسية ابتداء من تاريخ 27 جوان 2020، أنه بالتنسيق مع معهد الصحة والسلامة المهنية والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، تم بتاريخ 24 جوان 2020 إصدار بروتوكول يتضمن التوجهات الأساسية لفائدة مستغلي الطائرات ومستغلي المطارات ومسدي الخدمات الجوية بهدف ضمان استئناف النشاط بصفة سليمة وصحية.

ويمثل هذا البروتوكول دليلا موجها إلى جميع المتدخلين في مسار الرحلة الجوية ويتضمن العناصر الأساسية الكفيلة بضمان السلامة الصحية للمسافر وطاقم الطائرة والموظفين العاملين وذلك في جميع مراحل السفر جوا منذ الدخول إلى المطار إلى حين مغادرته.

وسيمكن هذا البروتوكول جميع شركات النقل الجوي التونسية من تسيير رحلات جوية باتجاه جميع البلدان اعتبارا لتلاؤم التوجيهات المضمنة به مع المستوجبات الأوروبية والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.

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