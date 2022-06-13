إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الصحفي «صالح عطية»

أعلن المحامي سمير ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أن قاضي التحقيق العسكري أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية.

وكشف ديلو بأن التهم التي تم توجيهها لعطية تتمثّل في الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات.

وللتذكير فقد أعلن الصحفي صالح عطية في تصريح صحفي مؤخرا، عن امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد وهو ما نفاه الأمين العام للمنظمة الشغلية.

وكانت النيابة العسكرية قد أذنت بالاحتفاظ به على خلفية هذا التصريح.

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