إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ النائب فيصل التبيني

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمد فيصل التبيني بتهمة ترويج أخبار زائفة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والدعوة إلى العصيان المدني.

هذا وتم نقل التبيني مباشرة الى السجن المدني بالسرس بولاية الكاف.

وكانت فرقة الشرطة العدلية بنابل قد أوقفت اليوم الاثنين 2 أوت 2021، عضو مجلس نواب الشعب، فيصل التبيني بمحل سكناه بالجهة وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة في حقه عن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

ويتعلق الأمر بشكاية كان قد تقدم بها وكيل الجمهورية الأسبق في 10 أكتوبر 2019 .

كلمات البحث :السجن;بطاقة إيداع;فيصل التبيني