إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد البشير العكرمي

أًصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ظهر اليوم الجمعة، بطاقة ايداع بالسجن في حق وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي بعد استنطاقه اليوم.

ويواجه العكرمي تهما بإخفاء ملفات ووثائق في علاقة بقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وللتذكير فقد تمّ يوم الأحد 12 فيفري 2023، إيقاف وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي البشير العكرمي.

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